اليابان تقلص مسيرة الشعلة الأولمبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 12:46 مساء

أكد مسؤول حكومي ياباني، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم حمل الشعلة الأولمبية لأولمبياد طوكيو عن طريق عدائين، بينما سيتم تقليص مسيرة الشعلة، وستنطلق الشعلة التي انتقلت من اليونان إلى اليابان منذ أيام من فوكوشيما، وسيتم استخدام فانوس لحملها.

ويبدو مصير ألعاب طوكيو، المفترض أن تنطلق في 24 يوليو على المحك بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي قتل الآلاف حول العالم، وسط توقعات بتأجيل المنافسات لمدة عام واحد لتقام في 2021، كما نقلت وكالات الأنباء.

وقالت اللجنة الأولمبية الأميركية إن أولمبياد طوكيو 2020 يجب أن تتأجل، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تأتي الأنباء بعد إعلان كندا أنها لن ترسل رياضييها إلى الألعاب المقررة في الفترة من 24 يوليو إلى 9 من أغسطس المقبل.

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