رئيس رابطة الدوري الإسباني يوبخ إنفانتينو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 11:56 صباحا
رئيس «الليغا»، خافيير تيباس (أرشيفية : الإنترنت)

رد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، خافيير تيباس، على تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، حول تقليص عدد المباريات، وأوضح أن هذا الأمر هو ما سينهي مواعيد بها مباريات لا فائدة لها ومونديال أندية لا فائدة له.

وقال تيباس على وسائل التواصل الاجتماعي: «تصريحات في وقت غير مناسب من إنفانتينو، ولكن لديه حق أيضاً، سنبدأ في إلغاء مواعيد لفيفا فيها مباريات لا فائدة منها، ومباريات عالمية ومونديال أندية لا فائدة منه أيضاً، فهذا الأمر من شأنه أن يدمر كرة القدم»، وفقا لما تناقلته وكالات الأنباء.

وقال رئيس «فيفا» خلال مقابلة أجرتها معه جريدة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية: «كرة القدم مهددة بالدخول في حالة ركود إذا لم يتم تقليص عدد المباريات في الموسم الواحد»، وطالب إنفانتينو بتقليص عدد المباريات والبطولات لإنقاذ كرة القدم من الآثار السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد إنفانتينو: «نحن فقط، فيفا، من نقدم التضامن العالمي، مونديال الأندية وبطولة كأس العالم هم مصدر الربح الوحيد لأغلبية اتحادات كرة القدم، دون تلك البطولات لن تكون هناك بطولات ولا فرق ناشئين ولا كرة قدم نسائية ولا ملاعب حتى في الكثير من دول العالم».

ويرى رئيس «فيفا»، الذي تبرع منذ عدة أيام بـ10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة هذا الوباء، أن تأجيل مونديال الأندية لعام 2021 سيتسبب في ضياع مئات الملايين على «فيفا».

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