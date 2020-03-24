نجوم العالم في حملة «فيفا» ضد الفيروس الخطير

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 11:50 صباحا
ميسي وسط أسرته (أرشيفية : الإنترنت)

توجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تادروس إدهانوم، بالشكر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لجهودهم في إطلاق حملة خمس خطوات للوقاية من فيروس كورونا، ضمت 28 لاعباً من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم بـ13 لغة مختلفة، حيث تمت دعوة جميع الناس في شتى أنحاء العالم إلى اتباع الخطوات الرئيسية الخمس لوقف انتشار المرض.

نشر «فيفا» فيديو حول التعليمات الخمس للوقاية من فيروس كورونا القاتل، الذي ضم عدداً من لاعبي كرة القدم من ضمنهم البرازيلي أليسون بيكر، واللاعب السعودي سامي الجابر، وأحمد حسام ميدو، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولاعب منتخب إنجلترا السابق، جاري لينيك، ويايا توريه، ومايكل أوين، وفقا لما تناقلته وكالات الأنباء.

يشار إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اصطحب معه في المؤتمر الصحفي رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، عن حملة مشاركة للمنظمة و«فيفا» بعنوان «إيصال الرسالة» شارك فيها 28 من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، لتوعية الشعوب بالخطوات الرئيسية للوقاية، والتي حددتها منظمة الصحة العالمية، سواء تلك الخاصة بالطريقة الصحيحة لغسل اليدين، أو التباعد الاجتماعي، أو العطس والسعال وغيرها.

وفى هذا الصدد، أشار الدكتور تادروس إلى أن حساب واتس آب الذى أطلقته المنظمة لمد الجمهور حول العالم بالمعلومات الصحيحة للوقاية استقطب حتى الآن ما يصل إلى 10 ملايين متابع، لافتاً إلى أن اللغة العربية سوف يبدأ استخدامها إلى جانب لغات أخرى هذا الأسبوع على التطبيق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين ترفع قيود التنقل عن المقاطعة التي انتشر منها «كورونا»
دولى
واشنطن تقتطع مليار دولار من مساعدتها لأفغانستان بسبب المأزق السياسي
دولى
محمد الحسن الرضا السنوسي يدعو لوقف الاقتتال والتفرغ لمواجهة فيروس كورونا
ليبيا
غوتيريس يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار جراء «كورونا»..«اخرسوا البنادق واخمدوا ...
دولى
تعليق الدوري الإسباني لأجل غير مسمى
رياضة عالمية
الناظوري: المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي 8 أشهر
ليبيا
«كورونا» ينجح فيما عجزت السلطة عن تحقيقه إزاء الحراك الجزائري
عربى
فيروس «كورونا» يتوغل: البشرية تشدد إجراءاتها من اليابان إلى أميركا مرورا بأوروبا...
دولى
تجربة 4 عقاقير كعلاج محتمل لفيروس كورونا في أوروبا
دولى
ميركل: ألمانيا تمنع التجمعات لأكثر من شخصين
دولى
رونالدو يخضع لفحص طبي جديد لفيروس كورونا
رياضة عالمية
العيساوي يتحدث إلى «لاليبرتون الفرنسية» عن تداعيات حرب طرابلس وكورونا والإصلاحات...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على فوائد الماء البارد