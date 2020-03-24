نجوم العالم في حملة «فيفا» ضد الفيروس الخطير

ميسي وسط أسرته (أرشيفية : الإنترنت)

توجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تادروس إدهانوم، بالشكر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لجهودهم في إطلاق حملة خمس خطوات للوقاية من فيروس كورونا، ضمت 28 لاعباً من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم بـ13 لغة مختلفة، حيث تمت دعوة جميع الناس في شتى أنحاء العالم إلى اتباع الخطوات الرئيسية الخمس لوقف انتشار المرض.

نشر «فيفا» فيديو حول التعليمات الخمس للوقاية من فيروس كورونا القاتل، الذي ضم عدداً من لاعبي كرة القدم من ضمنهم البرازيلي أليسون بيكر، واللاعب السعودي سامي الجابر، وأحمد حسام ميدو، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولاعب منتخب إنجلترا السابق، جاري لينيك، ويايا توريه، ومايكل أوين، وفقا لما تناقلته وكالات الأنباء.

يشار إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اصطحب معه في المؤتمر الصحفي رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، عن حملة مشاركة للمنظمة و«فيفا» بعنوان «إيصال الرسالة» شارك فيها 28 من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، لتوعية الشعوب بالخطوات الرئيسية للوقاية، والتي حددتها منظمة الصحة العالمية، سواء تلك الخاصة بالطريقة الصحيحة لغسل اليدين، أو التباعد الاجتماعي، أو العطس والسعال وغيرها.

وفى هذا الصدد، أشار الدكتور تادروس إلى أن حساب واتس آب الذى أطلقته المنظمة لمد الجمهور حول العالم بالمعلومات الصحيحة للوقاية استقطب حتى الآن ما يصل إلى 10 ملايين متابع، لافتاً إلى أن اللغة العربية سوف يبدأ استخدامها إلى جانب لغات أخرى هذا الأسبوع على التطبيق.