تخفيض رواتب اللاعبين في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 10:35 صباحا
لاعبو بروسيا مونشنغلادباخ أمام بايرن ميونخ (أرشيفية : الإنترنت)

ذكرت وسائل الإعلام الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن لاعبي بايرن ميونخ، وأندية ألمانية أخرى، وافقوا على تخفيض رواتبهم من أجل مساعدة مسؤوليهم على مواجهة الأزمة المالية التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد، وكتبت جريدة بيلد، أن لاعبي وأعضاء المجلسين الإداري والتنفيذي لنادي بايرن ميونخ أكدوا استعدادهم للتخلي عن 20% من رواتبهم.

وبلغت قيمة الرواتب التي دفعها بايرن الذي يضم تشكيلة مدججة بالنجوم، الموسم الماضي 336.2 مليون يورو، وأوضحت الجريدة: «لاعبو بروسيا مونشنغلادباخ كانوا أول من اقترح بشكل تلقائي تخفيض الرواتب في ألمانيا، تلاهم لاعبو فيردر بريمن وشالكه»، مضيفة أن المفاوضات جارية مع لاعبي بروسيا دورتموند وباير ليفركوزن.

وتابعت: «مدرب دورتموند، السويسري لوسيان فافر عرض بنفسه تخفيض راتبه»، مشيرة إلى أن النادي يتوقع تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 20% إذا لم تستأنف المباريات، و10% في حال استؤنفت دون جمهور.

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