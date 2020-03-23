تأجيل نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 08:39 مساء
كأس دوري أبطال أوروبا. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في بيان رسمي تأجيل النهائيات الأوروبية لهذا الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان من المقرر في البداية إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة إسطنبول التركية يوم 30 مايو، كما كان من المفترض أن يقام نهائي الدوري الأوروبي يوم 27 من الشهر ذاته في مدينة جدانسك البولندية، وفقًا لموقع «كورة».

وقرر الاتحاد الأوروبي اليوم بشكل رسمي تعليق النهائيات الأوروبية للرجال، وكذلك نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات لأجل غير مسمى على خلفية أزمة فيروس كورونا.

وأكد (يويفا) أنه لم يحدد تواريخ جديدة للنهائيات الأوروبية لهذا الموسم، لينفي بذلك التقارير التي تحدثت عن تأجيل نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي لنهاية شهر يونيو.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي استقر خلال اجتماعه الإلكتروني بالأسبوع الماضي على تأجيل يورو 2020 للعام المقبل، بعد مناقشة الاقتراح مع الاتحادات الأعضاء.

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