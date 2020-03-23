تعليق الدوري الإسباني لأجل غير مسمى

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 05:10 مساء

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) بيانًا مهمًّا، اليوم الإثنين، قال فيه إنه يتابع عن كثب الموقف أولًا  بأول فيما يخص تفشي فيروس «كورونا» عالميًّا، الذي أودى بحياة الآلاف، وتسبب في تأجيل جميع مناشط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والرياضية بما فيها الدوري الإسباني «الليغا».

وجاء في بيان للإتحاد الإسباني: «قررت لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاقية التنسيق الحالية بين الاتحاد الإسباني ورابطة لا ليغا تعليق مسابقات كرة القدم الاحترافية حتى تقرر السلطات المختصة في الحكومة الإسبانية والإدارة العامة للدولة إمكانية استئنافها دون أن يكون هناك خطرا على الصحة».

وتابع البيان أنه بصدد مواصلة الاتصال بالحكومة الإسبانية لمعرفة القرار النهائي فيما يخص استكمال المسابقة الكبرى، بعد أن باتت المنافسات في حكم التأجيل لأجل غير مسمى، لتصبح في حكم المعلقة

وفي وقت سابق، قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالاتفاق مع رابطة الدوري الإسباني تأجيل استئناف مسابقة الدوري المحلي لأجل غير مسمى، بسبب فيروس «كورونا»، ولحين موافقة الحكومة الإسبانية على عودة النشاط الرياضي.

وكشف الاتحاد الإسباني، عبر بيان رسمي أصدره، تأجيل عودة الدوري لحين إشعار آخر ودون تحديد موعد معين لاستئنافه، وذلك بعد معاناة البلاد مثل باقي دول العالم من انتشار فيروس «كورونا»، حيث وصلت الدولة إلى معدلات وفيات جعلتها في التصنيف الثالث كأكثر الدول التي لديها حالات وفاة في العالم بسبب «كورونا».

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