كافاني يكتب لجماهير بلاده عن «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 11:58 صباحا
الأوروغوياني إدينسون كافاني (أرشيفية : الإنترنت)

حذر مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأوروغوياني إدينسون كافاني، مواطني بلاده من آثار انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال كافاني في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على «تويتر» إن على مواطني بلاده أخذ احتياطاتهم بشكل كبير في الوقت الحالي، لتجنب الوقوع في نفس الأخطاء التي وقعت بها القارة العجوز، مما أدى إلى زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا في أوروبا وخاصة إيطاليا.

وأضاف كافاني: «الوقت الحالي يستلزم بقاء كل شخص في منزله، وعدم النزول في الشوارع إلا للضرورة القصوى»، معرباً عن أسفه على عدم قدرته على الاختلاط بأفراد عائلته في الوقت الحالي.

وكان كافاني غادر إلى بلاده أوروغواي، قبل أيام قليلة من إغلاق المجال الجوي في فرنسا، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت مسابقة الدوري الفرنسي تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بعد تفشي فيروس كورونا.

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