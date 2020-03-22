رونالدو يخضع لفحص طبي جديد لفيروس كورونا

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس خضع لاختبار طبي جديد اليوم الأحد؛ لمعرفة ما إذا كان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "توتو سبورت"، إن رونالدو الذي كان في البرتغال للبقاء بجانب والدته المريضة، خضع للفحص الطبي في بلاده، وثبت أنه سليم من الإصابة بالمرض، وفقًا لموقع "العربية".

وأشارت الصحيفة، إلى أن لاعبي يوفنتوس يشعرون حاليًا بالاطمئنان بعد أن ظهرت عينات جميع اللاعبين ما عدا المصابين، سلبية، بعدما كان الحديث يدور عن انتقال العدوى إلى عدد كبير من اللاعبين نظرًا لمخالطتهم المصابين في فترات ماضية.

وكان النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم "السيدة العجوز" أعلن في وقت سابق إصابته بفيروس كورونا، ليصبح ثالث لاعب في يوفنتوس يصاب بهذا الفيروس بعد الإيطالي الدولي روغاني والفرنسي ماتويدي.