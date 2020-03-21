إصابة أسطورة ميلان مالديني ونجله بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 10:27 مساء
نجم ميلان السابق، باولو مالديني. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن نادي «ميلان» الإيطالي لكرة القدم، السبت، إصابة أسطورته باولو مالديني، ونجله دانيال بفيروس «كورونا المستجد».

وكتب ميلان في بيان: «يؤكد ميلان أن مديره التقني باولو مالديني كان على اتصال بشخص مصاب بفيروس كورونا وبعد ظهور عوارض الفيروس. تم إخضاعه لاختبار المسحة أمس وجاءت النتيجة إيجابية»، حسب وكالة «فرانس برس».

كما أشار البيان إلى أن  نجل مالديني، دانيال، مهاجم فريق الشباب في «ميلان»، الذي كان يتدرب سابقًا مع الفريق الأول، أُصيب هو الأحر بالفيروس، موضحًا أن الأب والابن أنهيا فترة حجر صحي لمدة أسبوعين في المنزل دون اتصال بالآخرين، كما أنهما سيبقيان في الحجر حتى الشفاء السريري.

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