وفاة أسطورة نادي كارديف سيتي

وفاة الإنجليزي بيتر ويتنجهام عن عمر يناهز الـ35 عامًا. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي كارديف سيتي، المتواجد في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، بشكل رسمي وفاة قائده السابق بيتر ويتنجهام عن عمر يناهز الـ35 عامًا، بسبب إصابة قوية في الرأس.

وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية أن سبب وفاة ويتنجهام لتأثره بسقوطه في منزله على رأسه يوم 7 مارس الماضي، عانى على إثره من عدة جروح بالرأس، أي قبل 12 يومًا، ليجرى نقله على الفور إلى أحد المستشفيات ليظل في حالة حرجة هناك جراء سقوطه قبل أن يتوفي اليوم، وفقًا لموقع «الوطن سبورت».

ويعتبر ويتنجهام من ناشئي أستون فيلا الإنجليزي، حيث شارك مع الفريق منذ 2003 حتى 2007 قبل أن يرحل إلى كارديف سيتي، الذي قضى معهم 10 سنوات، وكان قائدًا للفريق.

ومثّل ويتنجهام فريق كارديف في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2008، ونهائي كأس الكارلينج في 2012، وصعد مع الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (2012-2013).

وكان فريق بلاكبيرن آخر الأندية التي لعب لها بيتر خلال الموسمين الماضيين، بعد رحيله عن كارديف سيتي في 2017.

وقال كارديف سيتي في بيان رسمي عبر موقعه: «من قدر لا يحصى من الحزن، يجب أن نبلغ أنصار ويتنجهام بوفاته في عمر الـ35 عامًا، نحن محطمون لسماع ذلك»، كما قدم الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقعه الرسمي، التعازي لعائلة بيتر وأصدقائه وزملائه.