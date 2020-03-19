مد تأجيل الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا

جانب من لقاء ليفربول مع توتنهام في الدوري الإنجليزي. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن تأجيل عودة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) إلى 30 أبريل المقبل، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان الاتحاد الإنجليزي قد أعلن تأجيل الدوري في وقت سابق إلى 4 أبريل، بعد ان أصيب مايكل أرتيتا مدرب آرسنال وكالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، بفيروس كورونا القاتل.

وقال الاتحاد ورابطة الدوري الإنجليزي، في بيان مشترك اليوم: "ندرك أننا في أوقات غير مسبوقة وتفكيرنا ينحصر في كل شخص تعرض بالإصابة بفيروس كورونا"، وفقًا لـ"كورة".

وأوضح البيان: "نحن متحدون في التزامنا بإيجاد طرق لاستئناف المنافسات في الموسم الحالي، وضمان لعب كل مباريات الدوري والكؤوس المحلية والأوروبية بمجرد أن يكون الوضع آمنًا".

وتابع البيان: "لقد دعمنا بشكل جماعي الاتحاد الأوروبي لتأجيل اليورو إلى العام المقبل، كي نجد مساحة في الأجندة تضمن زيادة فرص لعب المسابقات المحلية والأوروبية، وبذلك نحافظ على نزاهة كل بطولة".

وأشار: "تنص قواعد ولوائح الاتحاد الإنجليزي على أن الموسم ينتهي في موعد أقصاه 1 يونيو، ومع ذلك وافق مجلس الإدارة على تمديد هذا الحد إلى أجل غير مسمى فيما يتعلق بالمسابقات الاحترافية".

وأكمل البيان: "بالإضافة إلى ذلك، اتفقنا بشكل جماعي على أن المسابقات الاحترافية في إنجلترا سيتم تمديد إيقافها حتى 30 أبريل المقبل".

وواصل: "لا يزال تقدم كورونا غير واضح، ويمكننا التأكيد للجميع أن صحة اللاعبين والموظفين والداعمين هي الأولوية.. سنستمر في اتباع نصيحة الحكومة والعمل بشكل تعاوني لإبقاء الوضع قيد المراجعة واستكشاف الخيارات المتاحة، لاستئناف الموسم عندما تسمح الظروف بذلك".

واختتم البيان المشترك، الذي صدر عقب اجتماع الاتحاد الإنجليزي اليوم مع جميع ممثلي الأندية عن طريق الفيديو: "نود جميعًا إعادة التأكيد على أننا ندعم كل شخص يصاب بكورونا".