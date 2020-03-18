ظهور 15 إصابة جديدة في ناد بالدوري الإسباني

جانب من مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس، اليوم الأربعاء، المنافس في بطولة الدوري الإسباني الممتاز، عن ظهور 15 حالة مُصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح النادي في بيان له، أن جميع اللاعبين بفريقي كرة القدم والسلة قد خضعوا لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية، وتبين إصابة 15 شخصًا بالفيروس القاتل، وفقًا لـ"كورة".

وأشار بيان النادي، إلى أن اختبارات فيروس كورونا التي أجريت مؤخرًا، كشفت عن 15 حالة جديدة، منها 3 لاعبين بالفريق الأول، و7 من الجهاز التدريبي بالنادي أصيبوا أيضًا بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 5 عمال.

وتابع البيان أن النادي أجرى اختبارات فيروس كورونا، في إطار سياسة المسؤولية مع الأشخاص الذين هم جزء مهم من عائلة ديبورتيفو ألافيس، مختتمًا بالتأكيد أن الأشخاص الذين تم اكتشاف إصابتهم، بدون أعراض حتى الآن وفي صحة جيدة.