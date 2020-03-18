«يويفا» يحسم الجدل بشأن تتويج ليفربول وبرشلونة بلقب الدوري

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشيفرين. (أرشيفية : إنترنت)

حسم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ألكسندر تشيفرين، حقيقة الأنباء المتداولة خلال الفترة الماضية، حول تتويج فريقي «برشلونة» بلقب الدوري الإسباني، و«ليفربول» بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حال إلغاء هذا الموسم، بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد. »

نفى تشيفرين التقارير التي زعمت أن فريق «ليفربول» سيتم تتويجه بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل توقف المسابقة، وسينطبق نفس الأمر على الدوريات الأوروبية الأخرى، بسبب تفشي فيروس «كورونا»، وفقًا لموقع «العين» الإماراتي.

وكانت تقارير تحدثت عن إمكانية أن يتم منح لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ل«الريدز حال عدم اكتمال المسابقة، على أن يتم ذلك بناء على تصويت الأندية، مع مزاعم عن توصية الـ«يويفا» بهذا الاقتراح، مع أن يتم تطبيق هذا على الدوريات الأوروبية الأخرى.

وقال تشيفرين، في تصريحات نقلتها جريدة «ميرور» الإنجليزية: «شاهدت وسمعت مجددًا أخبارًا كاذبة عن أن اليويفا نصح الدوريات الأوروبية بإنهاء المسابقات الآن وتتويج المتصدرين»، مضيفًا: «يمكنني القول إن هذا غير صحيح، هدفنا أن ننهي الدوريات ولم نوصِ بأي شيء من هذا القبيل لأي دوري أو اتحاد».

وتوقفت الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في الأسبوع الماضي، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي يحارب العالم بأسره من أجل السيطرة عليه.

وقرر الـ«يويفا»، يوم الثلاثاء، تعليق منافسات دوري أبطال أوروبا وأيضًا الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى تأجيل كأس أمم أوروبا «2020» لتقام العام المقبل، كي يتم اكتمال بطولات الأندية التي لا يعرف أحد متى ستعود للحياة سواء القارية أو المحلية.