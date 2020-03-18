لامبارد يتحدث عن لاعب تشيلسي المصاب بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 11:00 صباحا
مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، أن لاعبه كالوم هودسون أودوي يتعافى بشكل رائع، بعدما أصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي يصاب بفيروس كورونا، وجاءت نتيجة فحوص اللاعب صاحب التسعة عشر عاماً للفيروس إيجابية الأسبوع الماضي، ليغلق تشيلسي مركز التدريب كوبهام مع مطالبة كل لاعبي الفريق الأول والجهاز التدريبي بالعزل الذاتي كإجراء احترازي.

وقال لامبارد لموقع النادي الإلكتروني: «أنا سعيد بالقول إنه بخصوص حالة أودوي فقد تعافى بشكل رائع، وتقريباً يشعر بأنه طبيعي، وهو الأمر بكل تأكيد الذي نود جميعاً سماعه».

وأضاف: «أدرك تماماً أنه لن يكون بوسع الجميع التعافي من هذا الفيروس، لذا أطالب مجتمع كرة القدم والرياضة بمواصلة التصرف بشكل مسؤول والتفكير في صحة الآخرين».

وأعلن تشيلسي أنه أعاد افتتاح مركزه التدريبي للناس التي لم تخالط هودسون أودوي عن قرب في الفترة الأخيرة.

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