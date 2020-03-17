«كورونا» يضرب لاعبا جديدا في صفوف يوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 09:05 مساء
فريق يوفنتوس الإيطالي. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، الثلاثاء، عن إصابة لاعب جديد في صفوفه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح يوفنتوس، في بيان رسمي، اليوم، أن الفرنسي بليز ماتويدي، أصيب بالفيروس، ليصبح الحالة الثانية من بين لاعبي السيدة العجوز، وفقا لموقع «كورة»

وقال البيان: «خضع بليز ماتويدي لفحوصات طبية كشفت عن إصابته بفيروس كورونا القاتل، حيث كانت عينته إيجابية».

وتابع بيان «السيدة العجوز»: «اللاعب حتى الأربعاء 11 مارس، كان في عزلة منزلية، وسيستمر مراقبته وسيتبع نفس النظام.. إنه بخير ولم تظهر عليه أي أعراض».

وسبق وأعلن البيانكونيري عن إصابة مدافع دانييلي روجاني بفيروس كورونا، كأول حالة تشخص بهذا المرض بين لاعبي كرة القدم.

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