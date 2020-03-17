رسميا.. تأجيل يورو 2020

بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020). (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، الثلاثاء، تأجيل نهائيات كأس أوروبا (يورو 2020) التي كانت مقررة في يونيو ويوليو المقبلين، إلى العام 2021، وذلك في أعقاب اجتماع طارئ لبحث مصير مسابقاته في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال «اليويفا» في بيان له: «نحن على رأس رياضة يعيش فيها عدد كبير من الناس، في مثل هذه الأوقات، يحتاج مجتمع كرة القدم إلى إظهار المسؤولية والوحدة والتضامن والإيثار»، وفقا لموقع «يلا كورة».

وأضاف: «يجب أن تكون صحة المشجعين واللاعبين على رأس أولويتنا الأولى، وبناء على تلك الروح الرياضية، قدم يويفا مجموعة من الخيارات حتى تتمكن المسابقات من إنهاء هذا الموسم بأمان».

وتابع: «فخور باستجابة زملائي، كانت هناك روح من التعاون ، حيث أدرك الجميع أنه كان عليهم التضحية بشيء ما من أجل تحقيق أفضل نتيجة.. فكرة الاحتفال بمهرجان أوروبي في ملاعب فارغة، هي فكرة لايمكننا قبولها للاحتفال بالذكرى الستين للمسابقة».

وأتم يويفا: «كان من المقرر انطلاق المسابقة في 12 دولة موزعة على جميع أنحاء أوروبا، خلال الفترة بين 12 يونيو إلى 12 يوليو 2020، لتصبح التواريخ الجديدة المقترحة هي 11 يونيو - 11 يوليو 2021».