نائب رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية يعلن إصابته بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 03:49 مساء
نائب رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية ورئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم كوزو تاشيما (أرشيفية : الإنترنت)

أفاد نائب رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية ورئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم كوزو تاشيما، اليوم الثلاثاء، بإصابته بفيروس «كورونا المستجد»، في إعلان يأتي مع تزايد الشكوك بقدرة طوكيو على استضافة «أولمبياد 2020» الصيفي في موعده، في ظل التفشي العالمي لـ«كوفيد-19».

وقال تاشيما، الذي يشغل أيضًا عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن قارة آسيا، في بيان وزعه اتحاد القدم الياباني اليوم، «جاءت نتيجة فحصي لفيروس كورونا المستجد إيجابية»، وفقًا لما نشرته «فرانس برس».

سبق وقال عضو اللجنة الأولمبية الدولية، ديك باوند، إن هناك مهلة ثلاثة أشهر لتقرير مصير أولمبياد طوكيو 2020، التي يهددها تفشي فيروس «كورونا المستجد» في الصين.

وقال باوند، متحدثًا عن المخاطر التي تواجهها أولمبياد طوكيو 2020: «قد تكون المدة شهرين إذا اضطررنا إلى ذلك»، مما قد يعني تأجيل اتخاذ قرار بشأن تنظيم الدورة حتى أواخر مايو المقبل على أمل السيطرة على الفيروس.

ومن المتوقع أن يشارك نحو 11 ألف رياضي في دورة الألعاب الأولمبية، و4400 آخرين في البارالمبية، التي ستنطلق في 25 أغسطس المقبل.

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