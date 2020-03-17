نشاط واسع في إنتر ميلان مع سمير وكاسترفيلي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 12:45 مساء
الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش (أرشيفية : الإنترنت)

كشف موقع «كالتشيو ميركاتو»، اليوم الثلاثاء، نبأ تجديد «إنتر ميلان» لعقد حارسه السلوفيني سمير هاندانوفيتش، لمدة موسم إضافي، حيث ينتهي عقد هاندانوفيتش مع إنتر في يونيو العام المقبل، ولكن وفقاً لما نشرته جريدة «لاغازيتا ديللو سبورت»، قام مسؤولو إنتر بتجديد عقد الحارس لمدة موسم إضافي، لينتهي في 2022.

ويقوم إنتر بالبحث عن بدائل لهاندانوفيتش لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الأداء الضعيف الذي قدمه دانييلي باديلي حارس مرمى إنتر الثاني، في الفترة التي غابها هاندانوفيتش عن المشاركة مع الفريق بسبب الإصابة.

في الوقت نفسه ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي «إنتر ميلان» لديه رغبة كبيرة في التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الإيطالي، جايتانو كاسترفيلي، نجم فريق «فيورنتينا»، وبحسب المعلومات الواردة من شبكة «سبورت ميدياسيت» فإن مسؤولي الـ«الإنتر» يريدون ضم اللاعب، رغم أن تكلفته تصل إلى 40 مليون يورو.

وتضيف الجريدة أن الحل لدى الإدارة لإبرام هذه الصفقة، هو توفير الأموال من بيع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز المحتمل، لنادي برشلونة، وانضم كاستروفيلي (23 عامًا) إلى فيورنتينا قادمًا من نادي باري، ولديه عقد مع النادي حتى يونيو 2024.

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