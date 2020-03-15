«يويفا» يدرس كيفية استكمال الدوريات الأوروبية المؤجلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 08:38 مساء
بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020). (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يقترح تنظيم بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو) بديسمبر 2020.

وقالت صحيفة «تليجراف»، إن فكرة الاتحاد الأوروبي حول إقامة اليورو خلال ديسمبر، تأتي بسبب السماح لاستكمال المسابقات المحلية في مختلف الدوريات الأوروبية، وفقًا لـ«يلا كورة».

وأضافت الصحيفة البريطانية أن هذا الاقتراح سيتم مناقشته في اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الثلاثاء المقبل، مع جميع اتحادات الدول الأوربية لكرة القدم؛ من أجل بحث مصير مسابقات الأندية وبطولة كأس أوروبا 2020، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتأثيره على مختلف الأحداث الرياضية.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن الاجتماع سيعقد عبر تقنية الاتصال بالفيديو، ويشارك فيه ممثلون لكل الاتحادات الوطنية الـ55، إضافة إلى مسؤولين عن الأندية وممثلين للاعبين.

وكانت تقارير صحفية زعمت أن هناك اقتراحًا بتنظيم بطولة كأس الأمم الأوروبية في صيف 2021 نظرًا لتفشي فيروس كورونا في عدة دول أوروبية.

يشار إلى العديد من الدوريات الأوروبية تم إيقافها بسبب فيروس كورونا المستجد، والذي اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن قارة أوروبا أصبحت الآن بؤرة الوباء العالمي، حيث قرر المسئولين عن الرياضة في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا تعليق الأنشطة الرياضية.

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