الحسم الثلاثاء.. «يويفا» يطرح خطة لاستكمال دوري أبطال أوروبا

كأس دوري أبطال أوروبا. (أرشيفية : إنترنت)

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لعقد اجتماع طارئ الثلاثاء المقبل، مع جميع اتحادات الدول الأوربية لكرة القدم؛ من أجل بحث مصير مسابقات الأندية وبطولة كأس أوروبا 2020، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتأثيره على مختلف الأحداث الرياضية.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن الاجتماع سيعقد عبر تقنية الاتصال بالفيديو، ويشارك فيه ممثلون لكل الاتحادات الوطنية الـ55، إضافة إلى مسؤولين عن الأندية وممثلين للاعبين.

وأشارت صحيفة «تليجراف» البريطانية، أن فتح باب التصويت أمام الاتحاد الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الصيغة النهائية لإنهاء دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وذلك بإقامة الدور ربع النهائي من مباراة واحدة على أرض محايدة، أو اختيار ملعب أحد الفريقين المتأهلين عن طريق القرعة، وفقًا لموقع «آس».

وأوضحت «تليجراف»، أن «يويفا» يحضر لخطة تشتمل على نسخة «نهائي 4»، أي أن الفرق الأربعة الذين سيتمكنون من الوصول إلى الدور نصف النهائي من المسابقات الأوروبية للأندية سيخوضون ثلاث مباريات بدلًا من خمس.

ويقترح «اليويفا» بالنسبة لبطولة دوري أبطال أوروبا «شامبيونزليج» إقامة الدور نصف النهائي من مباراة واحدة، والفائزان يلعبان مباراة النهائي، على أن تقام المباريات في مدينة واحدة وستكون إسطنبول بتركيا، المقرر أن تستضيف المباراة النهائية يوم 30 مايو المقبل، على أن تقام البطولة خلال 4 أيام فقط.

وعلى نفس الطريقة، سيقوم الاتحاد الأوروبي بتطبيق نفس الخطة ذاتها «نهائي 4» على بطولة الدوري الأوروبي بمشاركة الأربعة أندية المتأهلة إلى نصف النهائي في ثلاث مباريات بمدينة واحدة وهي دانسك في بولندا، على أن تقام مباراة واحدة للمربع الذهبي بدلًا من ذهاب وعودة ويتأهل الفائزان للنهائي.

وأضافت «تليجراف»، أن الاتحاد الأوروبي يقترح تنظيم بطولة الأمم الأوروبية (يورو) بديسمبر 2020، وذلك بسبب السماح لاستكمال المسابقات المحلية في مختلف الدوريات الأوروبية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن هذا الاقتراح سيتم مناقشته في اجتماع يوم الثلاثاء المقبل من أجل حسم مصير البطولات القارية سواء كانت على مستوى الأندية أو المنتخبات، وفقًا لموقع «يلا كورة».

وكانت تقارير صحفية زعمت أن هناك اقتراحًا بتنظيم بطولة كأس الأمم الأوروبية في صيف 2021 نظرًا لتفشي فيروس كورونا في عدة دول أوروبية.

يشار إلى العديد من الدوريات الأوروبية تم إيقافها بسبب فيروس كورونا المستجد، والذي اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن قارة أوروبا أصبحت الآن بؤرة الوباء العالمي، حيث قرر المسئولين عن الرياضة في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا تعليق الأنشطة الرياضية.