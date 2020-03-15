«كورونا» يضرب خماسي «فالنسيا»

شعار نادي «فالنسيا» الإسباني. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي «فالنسيا» الإسباني، اليوم الأحد، تعرض خمسة من أعضاء الجهاز الفني والفريق الأول للإصابة بفيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19).

وقال النادي في بيان رسمي نشره على موقعه الرسمي: «تم الكشف مساء اليوم عن خمس حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين موظفي الفريق الأول واللاعبين»، وفقًا لموقع «كورة».

وأوضح البيان: «كل الأفراد المصابين في المنزل الآن، وهم بصحة جيدة ملتزمون بإجراءات العزل الذاتي، وفقًا للإرشادات الصحية من منظمة الصحة العالمية».

وأضاف البيان: «نؤكد ثقتنا في النظام الصحي الإسباني، وفي التوصيات التي قدمتها وزارة الصحة لحالات الإصابة بالفيروس التاجي لمثل هذه الأمور، وعلى الجميع الالتزام بها حرصًا على الحياة العامة للمواطنين».

وكان إيزيكيل جاراي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي (فالنسيا)، أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، إصابته بفيروس «كورونا المستجد».