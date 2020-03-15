لمواجهة «كورونا».. كريستيانو رونالدو يحول فنادقه إلى مستشفيات مجانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 03:59 مساء
البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، قرر تحويل الفنادق التي يمتلكها في البرتغال، إلى مستشفيات بالمجان؛ وذلك للمساهمة في حملة مكافحة فيروس «كورونا».

وقالت جريدة «ماركا» الإسبانية، إن «صاروخ ماديرا»، مع هذا الإجراء الإنساني، قرر أيضًا تحمل أجور الأطباء والعاملين داخل هذه الفنادق المحولة لمستشفيات لعلاج المصابين بوباء كورونا، وفقًا لـ«كورة».

وكان رونالدو وجه رسالة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة الماضي، دعا فيها إلى اتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية، لمواجهة وباء «كورونا المستجد»، مشددًا على صحة قرار إيقاف النشاط الرياضي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس القاتل.

ويقضي رونالدو فترة عزل ذاتي صحي حاليًا في جزيرة ماديرا البرتغالية، مسقط رأسه، وذلك بعدما أعلنت حكومة إيطاليا فرض عزل صحي على البلاد، وحظر السفر إليها أو منها، بعدما تفشى فيروس كورونا فيها بصورة كبيرة.

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