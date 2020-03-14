فيورنتينا يعلن إصابة مهاجمه الإيطالي كوتروني بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 01:29 مساء
المهاجم الإيطالي، باتريك كوتروني (أرشيفية : الإنترنت)

انضم المهاجم الإيطالي، باتريك كوتروني، إلى لائحة المصابين بفيروس «كورونا» المستجد في كرة القدم الإيطالية، مع إعلان ناديه فيورنتينا، اليوم السبت، تسجيل حالتين إضافيتين في صفوفه، بينما باتت الكرة الفرنسية على موعد مع حالة أولى للاعب في الدرجة الثانية، وأوضح فيورنتينا أن كوتروني وزميله الأرجنتيني جرمان بيتسيلا ثبتت إصابتهما بالفيروس.

تعد إيطاليا الأكثر تأثرا بفيروس «كورونا» في أوروبا، وانضم الاثنان إلى زميلهما الصربي دوشان فلاهوفيتش الذي أعلنت إصابته، الجمعة، وأوضح فيورنتينا في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي أن المصابين الجديدين ظهرت عليهما بعض العوارض، وجاءت نتيجة الفحص الذي خضع له الثلاثة إيجابية، لكن حالتهم الصحة جيدة ويوجدون في منازلهم في فلورنسا.

وانضم الثلاثة إلى عدد من لاعبي دوري الدرجة الأولى في إيطاليا الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، وسجلت الحالة الأولى لدى مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني، قبل أن يعلن سمبدوريا إصابة خمسة من لاعبيه وطبيب، وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية عالميا من حيث التضرر بالفيروس بعد الصين، حيث كانت البؤرة الأساسية في مدينة ووهان الصينية.

وفرض تفشي الفيروس شللا شبه كامل في كرة القدم الأوروبية، مع تعليق المنافسات في غالبية البطولات المحلية، لا سيما الخمس الكبرى إيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وإنجلترا، وإسبانيا، إضافة إلى المباريات التي كانت مقررة الأسبوع المقبل ضمن المسابقتين القاريتين دوري الأبطال ويوروبا ليغ.

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