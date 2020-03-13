جائزة البحرين الكبرى من بطولة «فورمولا 1» تنضم إلى السباقات المؤجلة

أحد سباقات «الفورمولا 1». (الإنترنت)

انضمت جائزة البحرين الكبرى التي كانت مقررة في 22 مارس الجاري، إلى السباقات المؤجلة ضمن بطولة العالم لـ«الفورمولا 1» على خلفية المخاوف من تفشي فيروس «كورونا» المستجد، حسب ما أعلن المنظمون الجمعة.

وبعد إلغاء السباق الافتتاحي الذي كان مقررًا في أستراليا هذا الأسبوع، أعلن المنظمون تباعًا اليوم إرجاء سباقي البحرين «المرحلة الثانية» وفيتنام «المرحلة الثالثة» التي كانت مقررة في الخامس من أبريل المقبل، علما بأن المرحلة الرابعة، جائزة الصين الكبرى على حلبة شنغهاي، كان قد أعلن إرجاؤها سابقًا مع بدء تفشي فيروس «كوفيد-19» الذي كانت مدينة ووهان الصينية بؤرته الأساسية، حسب وكالة «فرانس برس».