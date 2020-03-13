تأجيل سباق جائزة فيتنام الكبرى من بطولة «فورمولا 1» بسبب فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 مارس 2020, 02:42 مساء
أحد سباقات فورمولا 1. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن منظمو سباق جائزة فيتنام الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد، الذي كان مقررا في الخامس من أبريل المقبل، تأجيله إلى موعد يحدد لاحقًا بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح المنظمون في بيان الجمعة: «كان اتخاذ القرار صعبًا جدا، لأن العام 2020 كان المرة الأولى التي تصبح فيها فيتنام رسميا من بين الدول الـ22 التي تنظم سباقات السرعة الأكثر إثارة حول العالم»، مؤكدين أن التأجيل سببه «المضاعفات المعقدة لفيروس كوفيد-19»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأتى التأجيل بعد ساعات من إلغاء سباق جائزة أستراليا، المرحلة الافتتاحية من البطولة التي كانت مقررة هذا الأسبوع، للسبب عينه.

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