تأجيل مباريات الأسبوع المقبل من دوري أبطال أوروبا واليورباليغ

جانب من لقاء سابق بين يوفنتوس وفالنسيا في دوري الأبطال. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم تأجيل جميع مباريات مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الأسبوع المقبل بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وأصدر الاتحاد القاري بيانا جاء فيه: «إضافة للقرارات التي اتخذتها حكومات عدة، تم تأجيل جميع مباريات مسابقات الأندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المقررة الأسبوع المقبل»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان الاتحاد القاري قرر أمس، الخميس، تأجيل مباراتي مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي وضيفه ليون الفرنسي واللتين كانتا مقررتين، الثلاثاء المقبل، في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري الأبطال.