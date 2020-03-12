للوقاية من «كورونا».. كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي بالبرتغال

نجم فريق «يوفنتوس» الإيطالي البرتغالي كريستيانو رونالدو. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، للحجر الصحي داخل منزله، في جزيرة ماديرا البرتغالية، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا.

وكان دانييلي روغاني، مدافع "السيدة العجوز"، قد ثبتت إصابته بفيروس كورونا، مما أجبر 121 شخصًا من اللاعبين والعاملين في يوفنتوس على الدخول في حجر صحي، وكان رونالدو متواجدًا إلى جانب روغاني في غرفة تبديل الملابس، الأحد الماضي خلال مباراة إنتر، التي انتهت بفوز «يوفنتوس» بنتيجة (2-0)، وفقًا لـ"كورة".

وعقب مباراة إنتر ميلان الأخيرة في الكالتشيو، حصل رونالدو على إجازة لمدة 3 أيام وسافر إلى البرتغال؛ للاطمئنان على والدته التي تعرضت لسكتة دماغية.

وبحسب شبكة "سكاي إيطاليا"، فإن رونالدو سيبقى على اتصال دائم مع الطاقم الطبي ليوفنتوس، خلال وجوده في الحجر الصحي بالبرتغال لمدة 14 يومًا.

وبعد فترة الحجر الصحي، سيتم تحديد كيفية المضي قدمًا، من بين أمور أخرى، بالنظر إلى محدودية الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا، حيث كان من الصعب على كريستيانو العودة إلى تورينو الآن بطائرته الخاصة.