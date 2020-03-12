دوري الأبطال: تأجيل مباراتي مانشستر سيتي -ريال مدريد ويوفنتوس-ليون

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 مارس 2020, 06:26 مساء
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن تأجيل الجولة القادمة من دوري الأبطال. (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخميس تأجيل مباراتي إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنكليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي وضيفه ليون الفرنسي، بسبب فيروس كورونا المستجد، وفقا لـ«فرنس برس».

وجاء تأجيل المباراتين اللتين كانتا مقررتين الثلاثاء المقبل، غداة الإعلان عن إصابة مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني بالفيروس ما دفع إلى ناديه الى وضع لاعبيه وجهازه الفني رهن الحجر الصحي الذي يخضع له أيضا كامل أفراد ريال مدريد بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بالفيروس.

وأعلن ريال مدريد، الخميس، فرض حجر صحي على كامل أفراد النادي بجميع ألعاب، ما دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني إلى تعليق مباريات الليغا للمرحلتين، المقبلتين على الأقل، وفقا لـ«فرانس برس».

وأقيمت الثلاثاء أول مباراة دون جمهور في إسبانيا وكانت مؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين بفوز ريال سوسيداد على مضيفه إيبار 2-1، فيما كان من المقرر أن يفتتح ريال مدريد مباريات المرحلة الثامنة والعشرين على أرضه، الجمعة، ضد إيبار، باحثا عن العودة إلى سكة الانتصارات ومحاولة استعادة الصدارة من غريمه برشلونة.

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