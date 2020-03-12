ريال مدريد الإسباني في حجر صحي بسبب «كورونا».. وتعليق الليغا مرحلتين على الأقل

ريال مدريد يتوج بكأس العالم للأندية العام 2018. (أ ف ب)

أعلن ريال مدريد، الخميس، فرض حجر صحي على كامل أفراد النادي بجميع ألعابه بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس «كورونا» المستجد، ما دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني إلى تعليق مباريات الليغا للمرحلتين، المقبلتين على الأقل، وفقا لـ«فرانس برس».

وأقيمت الثلاثاء أول مباراة دون جمهور في إسبانيا وكانت مؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين بفوز ريال سوسيداد على مضيفه إيبار 2-1، فيما كان من المقرر أن يفتتح ريال مدريد مباريات المرحلة الثامنة والعشرين على أرضه، الجمعة، ضد إيبار، باحثا عن العودة إلى سكة الانتصارات ومحاولة استعادة الصدارة من غريمه برشلونة.