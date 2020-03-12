تعليق دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بعد إصابة لاعب بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 مارس 2020, 01:00 مساء
لاعب جولدن ستيت وريورز، ستيفن كوري. (الإنترنت)

قررت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مساء الأربعاء تعليق الموسم المنتظم «حتى إشعار آخر»، وذلك بسبب إصابة لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بفيروس كورونا المستجد بحسب ما كشف موقع «إي أس بي إن».

وقالت الرابطة في بيان إنها «قررت إيقاف اللعب عقب المباريات التي كانت مقررة الليلة (الأربعاء) حتى إشعار آخر»، مضيفة: «ستستغل الرابطة هذا التوقف لتحديد الخطوات التالية للمضي قدما في ما يتعلق بوباء فيروس كورونا».

واتخذت الرابطة القرار مباشرة بعد تعليق المباراة المقررة بين يوتا جاز ومضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر، في وقت كشفت مصادر مطلعة لشبكة «أي أس بي إن» بأن إصابة روبير بالفيروس كانت السبب خلف قرار تعليق المباراة ومن ثم الموسم المنتظم بأكمله.

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