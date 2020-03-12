ليفربول يودع دوري الأبطال بعد سقوط جديد أمام أتلتيكو مدريد

لاعبو ليفربول. (أرشيفية: الإنترنت).

ودع ليفربول الإنجليزي حامل اللقب، الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد خسارته أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف لهدفين، بعد تمديد المباراة التي جرت الأربعاء على ملعب انفيلد، عاجزًا عن تعويض خسارته ذهابًا بهدف نظيف.

فرض «الحمر» وقتًا إضافيًا بعد هدف الهولندي جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 43، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي الأول عزز فيرمينو النتيجة، وذلك قبل أن يقلص أتليتكو النتيجة بعد خطأ من فادح من الحارس الإسباني أدريان، ما صعب المهمة كثيرًا على لاعبي المدرب الإلماني يورغن كلوب.

وسجل البديل ماركوس ليورنتي هدفين في الشوط الإضافي الأول «97 و105+1» قلبا الطاولة على المضيف، بعدما كان يسير بثبات نحو ربع النهائي، وحسم البديل الآخر الفارو موراتا النتيجة في اللحظات الأخيرة (120+1).