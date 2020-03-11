إرجاء نهائي كأس الرابطة الفرنسية بسبب فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 02:53 مساء
مباراة سابقة بين باريس سان جرمان وليون (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة التي كانت مقررة في الرابع من أبريل المقبل، أرجئت الى موعد لاحق، في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وفقا لما أعلنته «فرانس برس».

وأفادت الرابطة في بيان أنه بعد التشاور مع طرفي المباراة باريس سان جرمان وليون وحاملي حقوق البث التلفزيوني والاتحاد الفرنسي للعبة سيقوم مكتب الرابطة بتحديد موعد جديد، في ظل تطور الوضع الصحي والمسار الأوروبي للناديين المشاركين في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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