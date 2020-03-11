ليفربول يستقبل أتلتيكو مدريد في معركة دوري الأبطال.. الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 01:24 مساء
مباراة سابقة بين ليفربول وأتلتيكو مدريد (أرشيفية : الإنترنت)

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، نظيره أتلتيكو مدريد، في مباراة من العيار الثقيل على ملعب أنفيلد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكانت نتيجة الذهاب انتهت بخسارة «الريدز» بهدف في معقل «الأتلتي».

ويحتاج ليفربول للفوز بهدفين على الأقل، لحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويعول الألماني يورغن كلوب المدير الفني على جماهيره في الأنفيلد، من أجل تعديل نتيجة الذهاب أمام أتلتيكو مدريد والصعود حيث يدخل ليفربول مباراة أتلتيكو بمعنويات مرتفعة، بعد اقتراب حسم لقب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2019-2020، حيث تفصله 6 نقاط عن التتويج الرسمي بـ«البريميرليغ»، خاصة بعد خسارة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الديربي بهدفين، وهو ما زاد الفارق بين «الريدز» في الصدارة، والسيتي إلى 25 نقطة.

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، فيما يأتي السيتي بالوصافة، وفي رصيده 57 نقطة، ولعل أبرز ما يزيد تفاؤل كلوب، ولاعبي ليفربول، في إقصاء أتلتيكو رغم الخسارة بهدف في الذهاب، ريمونتادا برشلونة الموسم الماضي في الدور نصف النهائي بالمسابقة القارية.

يستعيد ليفربول قائده جوردان هندرسون أمام أتلتيكو مدريد، بعد غيابه عن الثلاث جولات الماضية بالدوري الإنجليزي، عقب إصابته ضد أتلتيكو في موقعة الذهاب، ومن المتوقع أن يشارك أساسياً في قمة دوري الأبطال، بينما تلعب كتيبة أتلتيكو مدريد بقيادة المدير الفني دييغو سيميوني مباراة ليفربول، بعد تعادلين متتاليين في الدوري الإسباني، حيث تعادل ضد إسبانيول بهدف، ثم إشبيلية بهدفين، وهو ما أبقاه في المركز الخامس بجدول ترتيب «الليغا» برصيد 45 نقطة.

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