لايبزيغ يُقصي توتنهام ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 12:09 صباحا
نجم توتنهام الإنجليزي، ديلي آلي، محاطًا بلاعبين اثنين من لايبزيغ الألماني. (أرشيفية: الإنترنت).

بلغ لايبزيغ الألماني الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه الكبير على ضيفه توتنهام الإنجليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، بثلاثية نظيفة، الثلاثاء، على ملعب «ريد بول أرينا» في لايبزيغ في إياب الدور ثمن النهائي.

وحسم لايبزيغ نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثنائية عبر قائده الدولي النمساوي مارسيل سابيتسر، في الدقيقة 10 و21، قبل أن يضيف بديله الدولي السويدي، إميل فوسبرغ، الهدف الثالث بعد 20 ثانية من دخوله ومن أول لمسة في الدقيقة 87. وكان لايبزيغ فاز بهدف نظيف ذهابًا في لندن.

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