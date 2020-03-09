تعليق الدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 11:32 مساء
كريستيانو رونالدو نجم يوفينتوس في إحدى مباريات الدوري الإيطالي. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن رئيس الحكومة الإيطالية جيوسيبي كونتي، تعليق دوري كرة القدم الإيطالي (سيري أ)، مساء الإثنين، من ضمن سلسلة إجراءات اخرى في محاولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي ينتشر بسرعة في البلاد.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي «لا توجد أسباب لاستمرار المباريات والأحداث الرياضية.. وأنا أعني دوري كرة القدم.. أنا آسف لكن يتعين على جميع أنصار اللعبة أن يأخذوا علما بذلك»، وفق وكالة فرانس برس.

ولم يتطرق كونتي إلى مصير المباريات التي ستخوضها الأندية الايطالية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في الأسابيع المقبلة، ولا إلى الرياضات الأخرى.

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