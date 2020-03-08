«الكاف» يعلن عن ملعب نهائي كأس الكونفدرالية

ملعب الرباط الدولي. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن الملعب الذي سيحتضن نهائي كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية» العام 2020.

وكشف «كاف»، عبر صفحته الرسمية أن المغرب هي الدولة الوحيدة التي تقدمت لطلب احتضان الموقعة النهائية لبطولة الكونفدرالية، ليتم الإعلان عن استضافة ملعب الرباط الدولي لنهائي المسابقة هذا العام.

أما عن الملعب الذي سيحتضن نهائي دوري الأبطال الأفريقي، فهناك ثلاثة ملاعب مرشحة وهي الكاميرون والمغرب وتونس، وسيتم الإعلان عن الاختيار رسميًا في 12 مارس الجاري.

دوري أبطال أفريقيا الذي أسدل الستار عنه أمس، سوف يتنافس عليه 4 فرق عربية 2 من مصر وهما الأهلي والزمالك، و2 من المغرب وهما الوداد والرجاء.

وودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، منافسات بطولة «الكونفيدرالية» الأفريقية، من دور ربع النهائي، بعدما خسر أمام نظيره حسنية أغادير المغربي، بمجموع المباراتين (7-0) ذهاباً وإياباً.