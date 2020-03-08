وزير الرياضة الإيطالي يدعو لتعليق الدوري بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 02:32 مساء

دعا وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، الأحد، إلى تعليق منافسات كرة القدم المحلية، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص في البلاد وفرض عزلا إلزاميا على مناطق واسعة.

وكتب سبادافورا عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «من غير المنطقي، بينما نطلب من الناس القيام بتضحيات جمة للحد من تفشي الفيروس، تهديد حياة اللاعبين، الحكام، أفراد الجهاز الفني، والمشجعين الذين سيجتمعون حتما لحضور المباريات، وألا نقوم بتعليق مباريات كرة القدم بشكل موقت»، حسب «فرانس برس».

طالع: بسبب «كورونا».. الدوري الإيطالي يواجه شبح الإلغاء

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن بطولة الدوري لهذا الموسم، باتت مهددة بالإلغاء بصورة كبيرة بسبب تأجيل العديد من المباريات ورفض أندية عديدة المواعيد المقترحة لإقامتها؛ وذلك بسبب تفشي فيروس «كورونا» الجديد.

فيما قررت بلدية مدينة تورينو الإيطالية تأجيل لقاء يوفنتوس وميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا الذي كان مقررا إقامته الأربعاء، بسبب تفشي الفيروس.

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