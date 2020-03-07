الزمالك يقصي الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 مارس 2020, 12:38 صباحا
مباراة الترجي والزمالك, (الإنترنت)

تنازل الترجي التونسي عن اللقب الذي توج به في الموسمين الماضيين، على الرغم من فوزه على ضيفه الزمالك المصري 1-صفر الجمعة على الملعب الأولمبي برادس، وذلك في اياب الدور ربع النهائي.

وعلى الرغم من الهدف المبكر الذي سجله في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء نفذها الجزائري بلال بن ساحة، عجز الترجي عن مواصلة الحلم بأن يصبح أول فريق يتوج باللقب ثلاث مرات وتعويض خسارته ذهابا على أرض منافسه المصري 1-3.

وأقيمت المباراة في أجواء مشحونة وخاضها حامل اللقب بغيابات كثيرة نتيجة العقوبات القاسية التي فرضها عليه الاتحاد القاري (كاف) على خلفية أحداث شهدتها مباراة الذهاب، أبرزها ايقاف مدربه معين الشعباني والقائد خليل شمام والجزائري عبد الرؤوف بن غيث.

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