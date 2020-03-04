منتخب السنغال يتوج بطلا لكأس العرب للشباب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 04 مارس 2020, 10:32 مساء
منتخب السنغال يتوج بطلا لكأس العرب للشباب. (موقع الاتحاد العربي لكرة القدم)

توج منتخب السنغال تحت (20 عامًا)، بلقب بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم، على حساب نظيره التونسي إثر فوزه عليه (1-0)، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في مدينة الدمام السعودية.

ويدين منتخب «أسود التيرانغا» بالفضل في انتصاره للاعبه سامبا ديالو الذي أحرز هدف الفوز «الذهبي» الوحيد له في نهائية الشوط الأول للمباراة على استاد الأمير محمد بن فهد.

وشارك منتخب السنغال في هذه النسخة من بطولة كأس العرب لكرة القدم للشباب تحت 20 سنة، إلى جانب منتخب مدغشقر، بدعوة من الاتحاد العربي لكرة القدم.

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