قرار عاجل من الإمارات بشأن مباريات كرة القدم بسبب «كورونا»

أحد مشجعي الدوري الإماراتي. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إقامة جميع مباريات اللعبة في مختلف المسابقات الكروية المحلية من دون جمهور؛ وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا ووصوله إلى البلاد.

وكشف الاتحاد الإماراتي في في بيان له: «أنه يتابع مع الجهات المختصة بالدولة آخر التطورات الصحية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد المعروف باسم (كوفيد 19)، وفقًا لـ«كورة».

وتابع البيان: «انطلاقا من حرص اتحاد كرة القدم على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير، تقرر إقامة جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية المحلية بكافة فئاتها..اعتبارا من تاريخه حتى إشعار آخر، وذلك بعد التنسيـق مع الجهات المعنية».

ودعا الاتحاد الإماراتي كافة المعنيين بالقطاع الكروي بالدولة والأندية والأكاديميات الخاصة إلى الالتزام بالقرار حفاظًا على سلامة الجميع.

وأعلنت الإمارات، أمس الثلاثاء، تعطيل المدارس ومؤسسات التعليم العالي لمدة 4 أسابيع، بداية من الأحد المقبل لتجنب انتشار فيروس كورونا.