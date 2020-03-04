تأجيل مواجهة نابولي وإنتر ميلان في كأس إيطاليا بسبب «كورونا»

جانب من مباراة سابقة بين نابولي وإنتر ميلان. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تأجيل مباراة نابولي وإنتر ميلان، في إياب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا، التي كان مقرر إقامتها غدًا الخميس، بملعب سان باولو، إلى موعد غير محدد بسبب تفشي فيروس «كورونا» في البلاد.

وقالت الرابطة في بيان لها، وفقًا لوكالة «فرانس برس»: «يعلن رئيس الرابطة أن هذه المباراة تأجلت إلى وقت غير محدد في المستقبل»، علمًا بأن نابولي تقدَّم على خصمه إنتر بهدف دون رد، في مباراة الذهاب.

كما قررت بلدية مدينة تورينو الإيطالية تأجيل لقاء يوفنتوس وميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا، الذي كان مقررًا إقامته اليوم الأربعاء، بسبب تفشي فيروس «كورونا»، حيث كان من المنتظر أن تقام المباراة لكن مع تشديد الإجراءات حيال سكان مناطق لومباردي وفينيتو وإميليا، وكذلك سافونا وبيسارو أوربينو، جاء قرار التأجيل لحين عبور أزمة الفيروس المتفشي في العالم بأسره، وفقًا لما كشفته وكالة الأنباء الإسبانية، اليوم الأربعاء.