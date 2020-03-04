«كورونا» يؤجل قمة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا

قمة سابقة بين يوفنتوس وميلان (أرشيفية : الإنترنت)

قررت بلدية مدينة تورينو الإيطالية تأجيل لقاء يوفنتوس وميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا الذي كان مقررا إقامته اليوم الأربعاء، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المنتظر أن تقام المباراة لكن مع تشديد الإجراءات حيال سكان مناطق لومباردي وفينيتو وإميليا، وكذلك سافونا وبيسارو أوربينو، جاء قرار التأجيل لحين عبور أزمة الفيروس المتفشي في العالم بأسره، وفقا لما كشفته وكالة الأنباء الإسبانية، اليوم الأربعاء.

وكان متوقعا إجراء اللقاء دون جمهور في البداية، لكن قرار السلطات جاء في النهاية بتأجيل المباراة حتى إشعار آخر، دون أن تتحدد ملامح للموعد الجديد في ظل ضبابية المشهد بشأن الفيروس المتطور عالميا.