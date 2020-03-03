المغربي بلقاسمي نائبًا لـ«دولي الرياضة المدرسية»

الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية تختار المغربي يوسف بلقاسمي نائبًا لها. (إنترنت)

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، المغربي يوسف بلقاسمي، نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي وبأغلبية 57 صوتًا مقابل 17 صوتًا للبلغارية جوليا بويانوفا.

كما انتخبت الجمعية العمومية أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وهم سوفيل (البيرو) 60 صوتًا، والأرميني أرمان 54 صوتًا، والسنغالي عبدولاي 48 صوتًا، والهندي راجيش 48 صوتًا، والكيني دافيد 47 صوتًا، والكازاخستاني نورزان 47 صوتًا، واليوناني دوشليكش 43 صوتًا، والبلغارية جوليا 36 صوتًا.

وبمناسبة اختتام الاجتماع واحتفالا بالذكرى الـ50 لتأسيس الاتحاد الصربي للرياضة المدرسية، سيقيم رئيس اللجنة الأولمبية الصربية، بوزيدار مالجكوفتش، الليلة، وجبة عشاء على شرف رئيس وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.