«كورونا» يمنع الجماهير من مواجهة فالنسيا وأتالانتا بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 مارس 2020, 07:54 مساء
إجراء وقائي من فيروس كورونا في إحدى الملاعب الإيطالية. (أرشيفية : إنترنت)

كشف وزير الصحة الإسباني سالفادور إليا، اليوم الثلاثاء، أن مواجهة فريق فالنسيا الإسباني، وضيفه أتالانتا الإيطالي، المقرر إقامتها في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، ستقام بدون جمهور بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال «إليا» في تصريح لوسائل الإعلام إن قرار (السلطات) هو أن هذه المسابقات يجب أن تقام بدون جمهور، كون إيطاليا وخصوصا شمالها هي البلد الأكثر تضررًا من الفيروس في أوروبا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضح وزير الصحة الإسباني، أن مباراة خيتافي الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي المقررة في 19 من الشهر ذاته في إياب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) ستقام بدون جمهور أيضا.

وتتخذ بعض الدول الأوروبية إجراءاته احترازية ضد فيروس كورونا القاتل، وتمنع أي تجمعات تشهد حضور الألاف من المواطنين حتى لا تزداد فرص انتشار المرض.

وكانت الحكومة السويسرية قد أعلنت إيقاف كل النشاطات الرياضية الجماهيرية حتى 15 مارس الجاري لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من كورونا.

كما أجلت إيطاليا مباراة يوفنتوس وإنتر، وقررت إقامة عدة مباريات بدون جماهير، بينما أعلنت فرنسا عدد كبير من الإصابات ومنعت التجمعات الجماهيرية.

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