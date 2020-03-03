أولمبياد طوكيو 2020 تواجه خطر التأجيل بسبب «كورونا»

اتجاه ياباني لتأجيل أولمبياد «طوكيو 2020» بسبب كورونا. (أرشيفية : إنترنت)

تواجه دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو صيف 2020، خطر التأجيل حتى نهاية العام الجاري، وذلك بسبب مخاوف تفشي فيروس «كورونا الجديد».

وقالت سايكو هاشيموتو، وزيرة الأولمبياد اليابانية، إن الاتفاق مع اللجنة الأولمبية الدولية يسمح لهم على الأرجح بتأجيل الألعاب حتى نهاية العام، وفقًا لموقع «آس» بالعربي.

وأوضحت هاشيموتو، ردًّا على سؤال أحد أعضاء البرلمان: «العقد يدعو بأن تقام دورة الألعاب في 2020، هذا يمكن تفسيره بأن البطولة يسمح لها أن تؤجل».

وأضافت: «نحن نبذل كل ما في وسعنا خلال الوقت الحالي من أجل تنظيم الأولمبياد في الوقت المحدد لها، ولكن وفقًا للعقد قد تقام في أي وقت آخر بعام 2020».

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو في الفترة ما بين الجمعة 24 يوليو إلى الأحد 9 أغسطس، وقد أصرت الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية على التزامهما بحديد موعد الحدث.

ورغم المخاوف حول وجود مخاطر صحية على المتفرجين والمشاركين، لا ترغب اللجنة الأولمبية الدولية في مناقشة أي خيار آخر علنًا، مثل الإلغاء أو التأجيل، في ظل علمها بأن ذلك قد يتسبب في ارتباك للأولمبياد، وفقًا لـ«العربية».

وضخت طوكيو ما يزيد على 12 مليار دولار لتنظيم الحدث كما تم إنفاق المليارات على مشروعات متعلقة بالأولمبياد. وقالت أنيتا دي فرانتز، نائبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لدى وصولها إلى الاجتماع، «لن أثير أي تكهنات بشأن أولمبياد طوكيو».