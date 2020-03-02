رسميًا.. «الكاف» يقبل استقالة المغربي معاذ حجي من منصب الأمين العام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 مارس 2020, 11:33 مساء
المغربي معاذ حجي، الأمين العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن قبول استقالة المغربي معاذ حجي، الأمين العام للاتحاد، والذي قدم استقالته مساء اليوم بشكل رسمي إلى المكتب التنفيذي لـ«الكاف».

وذكر «كاف» في بيان رسمي اليوم الإثنين، أن معاذ حجي الأمين العام تقدم باستقالته اليوم إلى رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، الذي قبلها وسوف يدعو الرئيس لجنة الطوارئ إلى تعيين أمين عام بالنيابة.

وأضاف البيان: «توضيحًا لإرادته لأسباب شخصية، وأشار إلى ضرورة العودة إلى المغرب في أقرب وقت ممكن، ووفقًا لقواعد الكاف، يجب تقديم الاستقالة، وكذلك التعيين، إلى أعضاء اللجنة التنفيذية»، وفقًا لـ«كورة».

وأعرب أحمد أحمد عن امتنانه لمعاذ حجي مؤكدًا أن عمله لا يقدر بثمن في قيادة إصلاحات مؤسسة الكرة الأفريقية منذ تعيينه في أبريل العام 2019.

وقال معاذ حجي في نص استقالته: «أود أن أشكر الرئيس أحمد أحمد بحرارة على إتاحة الفرصة لي لخدمة كرة القدم في قارتنا على هذا المستوى من المسؤولية».

وأشار: «تستمر الإصلاحات العديدة التي بدأت في الخطط الرياضية والإدارية منذ العام 2017، ليس لدي أدنى شك في أن الرئيس سوف يستمر في العمل من أجل التطوير الفعال لكرة القدم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تراجع معدلات التلوث في الصين بفعل كورونا
علوم وتكنولوجيا
باشاغا: استمرار الحرب يحول ليبيا إلى بيئة خصبة للإرهاب والجريمة والهجرة غير ...
ليبيا
أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأحد 1/ 3 / 2020
رياضة عالمية
كورونا يغلق متحف اللوفر في باريس
دولى
بسبب «كورونا».. الدوري الإيطالي يواجه شبح الإلغاء
رياضة عالمية
بحسب الرقم الوطني.. 2.3 مليون إجمالي العاملين و 74% منهم في الجهاز الإداري
ليبيا
118 ألف ليبي باحث عن العمل في 2019
ليبيا
«فرانس برس»: هل يحكم يهودي الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها؟
دولى
افتتاح معرض «نازحون» في طرابلس
ثقافة وفن
لماذا طلب إردوغان من بوتين التنحي جانبا في سورية؟
دولى
مسؤول بالخارجية الأميركية: لا يوجد حل عسكري وهناك دور لحفتر في تشكيل مستقبل ...
ليبيا
أهم بنود الاتفاق «التاريخي» بين واشنطن و«طالبان» الأفغانية
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مضاد حيوي جديد بفضل الذكاء الصناعي