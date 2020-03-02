رسميًا.. «الكاف» يقبل استقالة المغربي معاذ حجي من منصب الأمين العام

المغربي معاذ حجي، الأمين العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن قبول استقالة المغربي معاذ حجي، الأمين العام للاتحاد، والذي قدم استقالته مساء اليوم بشكل رسمي إلى المكتب التنفيذي لـ«الكاف».

وذكر «كاف» في بيان رسمي اليوم الإثنين، أن معاذ حجي الأمين العام تقدم باستقالته اليوم إلى رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، الذي قبلها وسوف يدعو الرئيس لجنة الطوارئ إلى تعيين أمين عام بالنيابة.

وأضاف البيان: «توضيحًا لإرادته لأسباب شخصية، وأشار إلى ضرورة العودة إلى المغرب في أقرب وقت ممكن، ووفقًا لقواعد الكاف، يجب تقديم الاستقالة، وكذلك التعيين، إلى أعضاء اللجنة التنفيذية»، وفقًا لـ«كورة».

وأعرب أحمد أحمد عن امتنانه لمعاذ حجي مؤكدًا أن عمله لا يقدر بثمن في قيادة إصلاحات مؤسسة الكرة الأفريقية منذ تعيينه في أبريل العام 2019.

وقال معاذ حجي في نص استقالته: «أود أن أشكر الرئيس أحمد أحمد بحرارة على إتاحة الفرصة لي لخدمة كرة القدم في قارتنا على هذا المستوى من المسؤولية».

وأشار: «تستمر الإصلاحات العديدة التي بدأت في الخطط الرياضية والإدارية منذ العام 2017، ليس لدي أدنى شك في أن الرئيس سوف يستمر في العمل من أجل التطوير الفعال لكرة القدم».