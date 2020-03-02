تألق ماريانو مع ريال مدريد يضع مستقبل يوفيتش تحت الضغط

الدومينيكاني ماريانو دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني. (أرشيفية : إنترنت)

نجح اللاعب الدومينيكاني ماريانو دياز، في ترك بصمته في مباراة الكلاسيكو التي جمعت فريقي ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة، على ملعب «سانتياغو برنابيو» مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني، وانتهت بفوز الملكي بهدفين دون رد.

وسجل «دياز» هدف الميرنغي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعد أن دخل بديلًا للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ليشارك في تصدر ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني، بـ56 نقطة، بينما تجمد برشلونة عند 55 نقطة في الوصافة.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن دياز بات أسرع لاعب بديل يسجل هدفًا، في مواجهات الكلاسيكو في الدوري الإسباني، خلال القرن الـ21، وذلك بعد 50 ثانية فقط من دخوله الملعب، وفقًا لموقع «جول».

هدف ماريانو دياز، أمام برشلونة، جعله دون أن يشعر يوجه رسالة تحذير لزميله بالفريق المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، عن طريق تألقه بمباراة الكلاسيكو وإحرازه هدف، على الرغم من تجاهل زين الدين زيدان مدرب الفريق الأبيض التام للاعب الدومينيكاني.

ولم يشارك ماريانو سوى في 47 دقيقة فقط هذا الموسم ولكن هدفه بشباك برشلونة بالكلاسيكو سيعزز من موقفه في المباريات المقبلة، وقد يكون اللاعب حلًا جيدًا على مقاعد بدلاء ريال مدريد خاصة مع تراجع مردود الثنائي بنزيمة ويوفيتش.

من جانبه كشفت تقارير إسبانية، أن تألق ماريانو بدأ محط أنظار عشاق الريال، وطرحوا العديد من التساؤلات أبرزها: لماذا يلعب القليل جدا من الدقائق؟.. لماذا لم يرحل في يناير الماضي للبحث عن المشاركة في ناد آخر؟.. في ظل جاهزيته البدنية الكاملة، حيث يمتلك الدومينيكاني عضلات تساعده على الركض بسرعة لمسافات طويلة ولديه دماء تغلى، على العكس تماما من البرودة التي يظهرها الصربي لوكا يوفيتش عندما يشارك، حسبما أفاد موقع «أس» بالعربي.

وعقب المباراة أشاد زيدان بماريانو: «لقد قدم كل شئ في 3 دقائق»، وهذا بعدما كان قد صرح في وقت لاحق أن يوفيتش يتفوق عليه، قائلا: «يوفيتش يأتي في المقدمة». وتابع زيدان في تصريحاته عقب الكلاسيكو مؤكدا أن: «ماريانو المهاجم الثالث»، بالرغم من استبعاده للوكا يوفيتش من مباراة الكلاسيكو بقرار تقني.

شاهد هدف ماريانو الرائع في مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة