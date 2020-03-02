أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأحد 1/ 3 / 2020

مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الليجا, 1 مارس 2020 (الإنترنت)

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأحد 1/ 3 / 2020، إذ فاز ريال مدريد، على غريمه برشلونة، بهدفين نظيفين، فى مواجهة كلاسيكو الأرض، التى جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، فى قمة مباريات الجولة الـ26، من الدوري الإسباني «الليجا».

سجل الهدفين البرازيلى الشاب فينيسيوس جونيور، فى الدقيقة 71، والمهاجم ماريانو دياز، فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد نزوله ببضع دقائق.

بتلك النتيجة تصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 56 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الوصيف، الذى يمتلك 55 نقطة.