مانشستر سيتي يفوز بـ«كأس الرابطة» للمرة الثالثة على التوالي

توج مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم للمرة الثالثة تواليا والخامسة في آخر سبعة أعوام، وذلك بفوزه الصعب على أستون فيلا 2-1 الأحد في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب «ويمبلي» في لندن.

وسُجِلت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، حيث تقدم سيتي بهدفي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (20) والإسباني رودري (30)، قبل أن يقلص أستون فيلا الفارق عبر التنزاني مبوانا ساماتا (41).

ورفع سيتي عدد ألقابه في كأس الرابطة إلى سبعة وأصبح على بعد لقب من الرقم القياسي المسجل باسم ليفربول، في حين فشل أستون فيلا في إحراز اللقب للمرة الأولى منذ 1996.