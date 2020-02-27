لأول مرة في تاريخ السعودية.. إطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم

مشجعات سعوديات. (أرشيفية : إنترنت)

كشف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع أنه سيطلق دوري كرة القدم للسيدات اللائي يبلغن من العمر 17 عامًا أو أكبر، على المستوى المجتمعي بالرياض، في خطوة هي الأولى في تاريخ المملكة.

ووفقًا لبيان رسمي، فإن الموسم الأول من الدوري، والذي تم تمويله بالكامل من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، سيقام في كل من الرياض وجدة والدمام، وسيكون مخصصًا للسيدات من سن الـ17 سنة وما فوق، وفقًا لموقع «يلا كورة».

وأوضح بيان الاتحاد السعودي للرياضة للجميع أنه سيتضمن الدوري جولات أولية في كل مدينة بهدف تشكيل الفرق، قبل الانتقال إلى مرحلة التصفيات ما قبل النهائية على أن يتم تحديد المباراة النهائية التي سيتم خلالها تسليم كأس البطولة، كما سيتم تخصيص جائزة قدرها 500 ألف ريال سعودي.

وأكد الاتحاد توافر وجاهزية ملاعب كرة القدم لبدء الدوري في مارس 2020، مع وجود فرق تنظيمية وفنية نسائية بالكامل من أجل إدارة اللجان المختلفة. وستقوم الفرق المخصصة والمسؤولة عن التجهيزات للدوري بمعالجة كافة المتطلبات الإدارية والفنية والطبية، والأمور المتعلقة بالتحكيم.

ومن بين الأشياء المهمة في برنامج الدوري، أنه يتم تنظيم دورات تدريب وتحكيم من قبل اتحاد الرياضة للجميع، للمساعدة في كل ما تحتاجه المرأة في مجال الرياضة، كما يتم تدريب السيدات على اللعب وعلى التحكيم.

وأشار البيان: «في مرحلة لاحقة، سيبادر كل من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي، بالإبلاغ عن كافة التفاصيل المتعلقة ببطولات الدوري الإضافية، ومباريات كرة القدم، والمهرجانات التي تستهدف الفتيات في سن الـ16 عامًا وما دون».

من جانبه، قال الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود رئيس الاتحاد إن انطلاق الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات يعد قفزة كبيرة أخرى إلى الأمام بالنسبة لمستقبل بلدنا، وصحتنا، وشبابنا، وطموحاتنا لرؤية كل رياضي يتم الاعتراف به وتغذيته إلى أقصى قدراته، حسبما أفاد موقع (CNN).